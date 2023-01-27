Названо число россиян, ощутивших подорожание тарифов ЖКХ ФОМ: более трети россиян ощутили подорожание услуг ЖКХ в течение месяца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более трети россиян ощутили рост цен на жилищно-коммунальные услуги в течение последнего месяца, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Рост тарифов ЖКХ отметили 38% респондентов. При этом почти каждый шестой опрошенный (17%) обратил внимание на подорожание медицинских услуг за последние четыре недели.

При ответе на вопрос о том, «на какие основные услуги цены за последний месяц заметно выросли», 14% человек указали на подорожание услуг пассажирского транспорта, а 13% отметили рост цен на бытовые услуги.

Еженедельный опрос ФОМ проводился 20–22 января среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет в 53 регионах России.

Ранее фонд «Общественное мнение» сообщил, что половина россиян находится в тревожном настроении — оно преобладает среди родных, друзей и знакомых 50% опрошенных. Неделей ранее о тревожности сообщали 52% респондентов. При этом спокойствие ощущают 45% россиян, ранее этот показатель составлял 42%. Еще 5% россиян затруднились с ответом.

До этого ФОМ сообщил, что большинство россиян положительно оценивают работу Путина на посту президента России. Согласно данным опроса, 78% респондентов считают, что Путин хорошо работает на своем посту, еще 11% ответили, что глава государства «скорее плохо» справляется со своими обязанностями, а 12% опрошенных затруднились с ответом.