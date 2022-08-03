Около 70% (69%) россиян никогда не бывали за рубежом, следует из данных опроса фонда «Общественное мнение», проводившегося среди 1500 жителей страны страны старше 18 лет. При этом 30% респондентов заявили, что даже не покидали свой регион, чтобы отдохнуть.
Согласно данным опроса, 9% россиян уезжали за рубеж десять и более лет назад, еще 6% признались, что были за границей от года до десяти лет назад. Процент путешествующих по России не очень высокий. Около 20% респондентов отметили, что ездили в другие регионы менее года назад.
Среди путешествующих по России 35% выбирались курорты Краснодарского края и Сочи, еще 19% — Санкт-Петербург, Москву и Крым. Также 14% отдыхали в городах Поволжья, а 10% — совершили поездку по Золотому кольцу страны и на Кавказ. Меньше россиян тянет на Байкал и Алтай — 5%, в Карелию и Калининградскую область — 4%. Наименее востребованными среди туристов оказались Мурманск, Архангельск и Соловки — 3%, а также Камчатка — 1%.
Тем не менее часть из этих регионов входит в топ самых желанных для посещения. Так, на Байкал хотели бы съездить 33% опрошенных, в Крым — 28%, а в Санкт-Петербург — 27%. Затем идут курорты Краснодарского края (25%), Алтай (24%), Карелия (18%), Камчатка и Северный Кавказ (по 14%).
Ранее были названы самые культурные города России. Таковыми жители страны считают Санкт-Петербург, Москву и Новосибирск.