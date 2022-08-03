Полина Шестак

Названо число россиян, никогда не бывавших за границей ФОМ: 70% россиян никогда не были за рубежом

3 августа 2022 в 11:12

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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