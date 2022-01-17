Названо число россиян, которые потеряют работу в ближайшие годы

Заместитель министра юстиции РФ Андрей Логинов заявил, что в ближайшие годы без работы останутся порядка 100 тысяч муниципальных служащих. Речь идёт о реформе местного самоуправления, в рамках которой упраздняются городские и сельские поселения. По словам чиновника, указанные граждане «живут в населённых пунктах, где они вряд ли смогут переквалифицироваться». Об этом сообщает «Коммерсант».

У нас где-то до трети от этой суммы, от 293 тысяч, при завершении этой реформы, которая до 2028 года продолжается, потеряют свою работу, — отметил Логинов.

По его мнению, проблема особо коснётся ЦФО, ЮФО и СКФО. Кроме того, остаться без работы, по словам Логинова, рискуют и 45% работников подведомственных муниципальных учреждений и депутатского корпуса.

Ранее большинство россиян (59%) в новом опросе отметили, что главным условием при выборе работы стала стабильность компании. При этом год назад финансовая стабильность работодателя волновала менее половины опрошенных (46%). Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперты отмечают, что причиной этого явления стала пандемия коронавируса. По их словам, рынок труда меняется и люди теперь обращают внимание не только на возможность заработать, но и на условия труда. Опрос также показал, что на комфортные условия труда обратят внимание 30% жителей России.