Большинство россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, следует из данных опроса ФОМ. Как показало исследование, такую оценку деятельности главы государства дали 84% респондента, столько же заявили о доверии Путину.
Опрос также показал, что 6% граждан скорее плохо оценивают работу президента. О недоверии Путину сообщили 8% россиян. В то же время 58% опрошенных положительно оценили работу правительства, 19% – считают, что она функционирует скорее плохо.
Кроме того, участникам опроса предложили представить, что в следующее воскресенье пройдут выборы в Госдуму. 52% граждан сказали, что отдали бы голос за «Единую Россию», по 7% заявили о предпочтении как в пользу КПРФ, так и ЛДПР, 4% проголосовали бы за «Новых людей», 2% – за «Справедливую Россию».
Еженедельный опрос «ФОМнибус» состоялся 22-25 марта, в нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет. У участников брали интервью по месту жительства, статистическая погрешность оценивается не выше 3,6%.