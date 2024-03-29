Названо число россиян, которые положительно оценивают работу Путина ФОМ: 84% россиян положительно оценивают работу Путина на посту президента

Большинство россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, следует из данных опроса ФОМ. Как показало исследование, такую оценку деятельности главы государства дали 84% респондента, столько же заявили о доверии Путину.

Опрос также показал, что 6% граждан скорее плохо оценивают работу президента. О недоверии Путину сообщили 8% россиян. В то же время 58% опрошенных положительно оценили работу правительства, 19% – считают, что она функционирует скорее плохо.

Кроме того, участникам опроса предложили представить, что в следующее воскресенье пройдут выборы в Госдуму. 52% граждан сказали, что отдали бы голос за «Единую Россию», по 7% заявили о предпочтении как в пользу КПРФ, так и ЛДПР, 4% проголосовали бы за «Новых людей», 2% – за «Справедливую Россию».

Еженедельный опрос «ФОМнибус» состоялся 22-25 марта, в нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет. У участников брали интервью по месту жительства, статистическая погрешность оценивается не выше 3,6%.