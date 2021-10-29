Названо число россиян, которые не имеют права выехать из РФ

Директор Федеральной службы судебных приставов РФ (ФССП) Дмитрий Аристов заявил ТАСС, что более четырёх миллионов россиян в настоящее время ограничены в праве выезда за пределы России из-за долгов. Он также добавил, что помимо ограничения на выезд применяется и временное ограничение на управление автотранспортом.

В настоящее время в отношении должников действует 4,2 млн постановлений о временном ограничении права на выезд за пределы Российской Федерации. Ограничение личных неимущественных прав должников является действенной мерой, — рассказал Аристов.

При этом он отметил, что основной причиной неисполнения своих обязательств по судебным актам является отсутствие в обществе четко сформировавшегося понимания своих обязанностей.

Ранее в Пенсионном фонде России напомнили, что родители, воспитывающие в одиночку детей в возрасте от 8 до 16 лет, в ноябре могут получить в среднем по 7000 рублей. При этом основным условием является доход, не превышающий прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания.

В зависимости от региона размер пособия отличается. В Москве, например, родители-одиночки смогут получить 7791 рубль, в Приморье — 7704,5 рубля, в Забайкалье — 7214,23 рубля, в Республике Коми — 7350,5 рубля. Для оформления выплаты необходимо до конца октября подать заявление в электронном виде через портал госуслуг.