Названо число россиян, готовых перейти на электронные паспорта

Названо число россиян, готовых перейти на электронные паспортаРБК: менее 20% россиян готовы полностью отказаться от бумажного паспорта
Большинство россиян считают, что при переходе на электронные паспорта необходимо сохранить их бумажные аналоги, пишет РБК, ссылаясь на данные опроса, проведённого сервисом SuperJob. Перевести документы в электронный формат без какой-либо альтернативы готовы лишь 14% опрошенных.
За сохранение одновременно и электронных и бумажных документов
Больше всего не хотят переводить паспорта в электронный вид россияне старше 35 лет (40%). Сторонники полного перехода на электронные документы — граждане до 34 лет (19%).
Опрос проходил 1–10 января 2022 года в 350 населённых пунктах во всех округах России.
Ранее стало известно, что при выдаче россиянам электронных паспортов документы в бумажном варианте будут аннулироваться. На заграничные паспорта это не распространяется. Электронный паспорт будет существовать в двух видах — в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом. Выдавать на регулярной основе их начнут к 2023 году. До конца 2022 года документы нового образца появятся в трёх субъектах России в рамках эксперимента. Цифровой паспорт оснастят чипом отечественного производства. В нём будет содержаться некоторое количество персональных данных, но всю информацию надёжно зашифруют, а сам чип практически нельзя будет взломать.