Названо число претендентов в кандидаты на выборы президента ЦИК: в список возможных кандидатов на выборах президента России вошли 11 человек

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Николай Булаев

В список возможных кандидатов на выборах президента России входят 11 человек, сообщил ТАСС заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев. По его словам, из них двое уже подали документы в ЦИК.

На данный момент в списке возможных кандидатов 11 фамилий, из них двое уже подали сегодня документы на регистрацию, — уточнил Булаев.

Он объяснил, что другие претенденты не дошли до этого этапа. Ранее сообщалось, что свыше 30 человек оповещали ЦИК о намерении поучаствовать в президентской гонке.

До этого стало известно, что лидер партии «Коммунисты России», депутат Алтайского краевого законодательного собрания Сергей Малинкович подал документы в Центральную избирательную комиссию. Он собирается участвовать в выборах президента России в качестве кандидата от своей партии.

«Коммунисты России» приняли решение о выдвижении Малинковича на съезде, состоявшемся 28 декабря. Политик уже составил программу, которая получила название «10 сталинских ударов по капитализму и американскому империализму». Основной своей задачей Малинкович провозглашает «победоносное завершение спецоперации».

Кандидатура депутата будет зарегистрирована, если до конца января он соберет 100 тысяч подписей. Такое количество установлено, так как его партия не представлена в Госдуме.