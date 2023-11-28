Названо число поездов, задерживающихся из-за последствий непогоды РЖД сократило количество задерживающихся из-за непогоды поездов до 17

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Количество поездов дальнего следования, задерживающихся из-за последствий непогоды на Черноморском побережье, сократилось до 17, сообщили в РЖД. Как отмечается, компания продолжает вводить поезда в график, сокращая стоянки в пути.

Обеспечиваем нагон времени и сокращаем стоянки в пути следования. Количество поездов дальнего следования, которые задерживаются из-за последствий непогоды, сокращено до 17, — говорится в сообщении.

Уточняется, что движение на участке Лазаревская — разъезд Водопадный в Краснодарском крае организовано по одному пути в реверсивном режиме. Ранее здесь произошел подмыв насыпи железной дороги. К работам по ликвидации последствий привлечены 158 человек. Уже восстановили контактную сеть на участке между станциями Лоо и Дагомыс.

26 ноября в связи с сильным штормом отключилось напряжение в контактной сети на перегоне Адлер — Хоста. На железнодорожные пути на участках Лазаревское — Лоо и Лоо — Дагомыс упали деревья. После подмыва одного из путей в районе станции Лазаревская движение на побережье было приостановлено. В связи с этим было задержано около 50 поездов. Пассажирам обеспечен подвоз воды и еды, в вагонах поддерживается комфортный температурный режим.