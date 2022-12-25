Названо число отправленных Деду Морозу писем «Почта России»: Деду Морозу отправили более 20 тысяч писем

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Жители страны отправили Деду Морозу более 20 тысяч писем, передает RT со ссылкой на «Почту России». Для этого люди воспользовались специальными почтовыми ящиками.

Конечно, в канун Нового года сильно растет нагрузка на сотрудников почтового отделения в Великом Устюге, которое обслуживает резиденцию Деда Мороза. В этот период сортировка писем с желаниями занимает большую часть рабочего дня некоторых из них, — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что Деду Морозу доставляется каждое адресованное ему письмо, даже если его опустили в обычный почтовый ящик или конверт оказался заполнен неправильно.

В «Почте России» добавили, что ожидают в этом году около 40 тысяч обращений к главному волшебнику страны. При этом отмечается, что ежегодно число писем остается почти неизменным.

Ранее психолог Татьяна Исраелян рассказала, нужно ли говорить ребенку о нереальности Деда Мороза. По ее словам, дети перестают верить в Деда Мороза в возрасте 7–10 лет, поэтому, если ребенок начал сомневаться в существовании волшебника, следует дать ему возможность разобраться в этом вопросе самостоятельно.