Названо число обанкротившихся в 2022 году россиян «Федресурс»: в 2022 году банкротами стали 278 тысяч россиян

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2022 году банкротами через суд стали 278 тысяч россиян, следует из данных проекта «Федресурс». Отмечается, что этот показатель вырос почти в полтора раза за год. При этом рост числа потребительских банкротств замедлился по сравнению с 2021 годом, когда было зафиксировано увеличение новых случаев на 62%.

Количество граждан-банкротов в 2022 году выросло на 44,2%, до 278 137 человек, в 2021 году рост был на 62%, до 192 833 человек, — говорится в релизе.

В нем же указано, что за период существования процедуры потребительского банкротства, а именно с октября 2015 года по декабрь 2022 года, обанкротились 753 250 граждан.

Процедура внесудебного банкротства граждан также стала популярной. «Федресурс» выяснил, что в 2022 году многофункциональные центры опубликовали 7118 сообщений о начале таких процедур, что на 52,6% больше, чем в 2021 году. Процент начатых дел к числу поданных заявлений вырос с 50,6% до 61,8% в те же периоды.

Ранее Росстат сообщил, что около 45% граждан России живут на зарплату, 33% получают выплаты от государства, а каждый четвертый является иждивенцем, о предпринимательских доходах сообщили 2%. Источник своих доходов раскрыли 128,6 млн опрошенных.