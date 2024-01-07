Названо число москвичей, принявших участие в богослужениях в Рождество В рождественских богослужениях в Москве приняло участие более 1 млн человек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свыше 1 млн верующих в сотнях московских храмов приняли участие в богослужениях 7 января в день Рождества Христова, рассказал ТАСС руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков. Он также указал, что всего в российской столице открыты в праздничные дни порядка 550 храмов.

Несмотря на морозы, более 1 млн человек приняли участие в рождественских богослужениях в Москве, — сказал он.

Всего в стране свыше 1,4 млн человек приняли участие в праздновании Рождества. В 2020-м участников церемоний по России было почти на миллион больше, в 2023-м — на 100 тысяч меньше.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 7 января отправил поздравительную телеграмму предстоятелям Древних восточных церквей, отмечающих Рождество Христово по юлианскому календарю. Он отметил, что в эти светлые дни верующие вновь приобщаются к дивной и непостижимой тайне боговоплощения, воздают хвалу Создателю за явленную любовь к роду человеческому.

Руководитель РПЦ также поздравил президента России Владимира Путина с праздником Рождества и отметил вклад главы государства в сохранение нравственных ценностей в стране. Он подчеркнул, что взаимодействие Церкви, власти и общества и дальше будет помогать сплочению народа и патриотическому воспитанию молодежи.