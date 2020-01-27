https://static.news.ru/photo/03b12c40-4102-11ea-9ae5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Согласно данным Комитета ветеринарии Москвы, в 2019 году за нарушение правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов были привлечены к ответственности девять горожан, которые пытались избавиться от останков своих умерших домашних животных незаконными способами.

Представители ведомства сообщили об этом «Ридусу». В Комитете подчеркнули, что захоронение трупов животных и птиц в землю, а также сброс их в водоёмы или мусорные контейнеры категорически запрещается. Утилизация останков должна проводиться только путём сжигания. Соответствующие услуги оказывают некоторые ветеринарные клиники. Владельцы домашних животных в случае смерти питомцев должны в течение суток обратиться в такие учреждения.

За нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов граждане России обязаны выплатить штраф в размере от четырёх до пяти тысяч рублей. Для юридических лиц сумма штрафа значительно выше — от 500 до 700 тысяч рублей.

Ранее, как передавал NEWS.ru, правительство России одобрило законопроект об учёте и маркировке домашних животных. Согласно инициативе Минсельхоза, ставить на учёт животных будут специалисты Государственной ветеринарной службы России.