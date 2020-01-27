Согласно данным Комитета ветеринарии Москвы, в 2019 году за нарушение правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов были привлечены к ответственности девять горожан, которые пытались избавиться от останков своих умерших домашних животных незаконными способами.
Представители ведомства
За нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов граждане России обязаны выплатить штраф в размере от четырёх до пяти тысяч рублей. Для юридических лиц сумма штрафа значительно выше — от 500 до 700 тысяч рублей.
Ранее, как передавал NEWS.ru, правительство России одобрило законопроект об учёте и маркировке домашних животных. Согласно инициативе Минсельхоза, ставить на учёт животных будут специалисты Государственной ветеринарной службы России.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен