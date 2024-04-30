Названо число иностранцев, утративших гражданство РФ из-за преступлений МВД за полгода лишило приобретенного гражданства 398 россиян за преступления

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МВД России лишило 398 иностранных граждан приобретенного российского гражданства по причине совершенных им преступлений за первые полгода действия нового закона о гражданстве, передает ТАСС. В ведомстве отметили, что приобретенное гражданство может быть аннулировано за нарушение 64 статей УК РФ. Речь идет о законе, вступившем в силу 26 октября.

С начала реализации федерального закона <...> принято 406 решений о прекращении гражданства РФ, из них 398 решений <...> за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 24 федерального закона, — говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что россиянин может быть лишен приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ, призывы к санкциям и дезертирство, а также госизмену, уклонение от прохождения военной службы и другие. В перечень также добавили статьи о бандитизме, незаконном обороте наркотиков и оружия, преступление против половой неприкосновенности, подделки ценных бумаг и другие.

Ранее в Красноярском крае двоих мужчин лишили ранее приобретенного гражданства РФ. Мигранты были осуждены по статьям о хранении оружия и контрабанде сильнодействующих веществ. Один из фигурантов — уроженец Киргизии — получил российский паспорт в 2011 году, а в 2019-м его приговорили к восьми годам тюрьмы. Второй мигрант, 1986 года рождения, прибыл в РФ из Таджикистана, в 2020 году его осудили на пять лет.