Названо число фигурантов дела о покушении на журналиста Соловьева Бастрыкин: восемь человек привлечены к ответственности в деле о покушении на журналиста Соловьева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Соловьев

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о покушении на журналиста Владимира Соловьева, сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости. Всего к ответственности привлечены восемь граждан России. Сейчас они знакомятся с материалами дела.

Расследование уголовного дела по фактам приготовления к убийству журналиста Владимира Соловьева завершено. Привлечены к ответственности восемь граждан России: Андрей Пронский, Максим Дружинин, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Василий Стрижаков, Динис Абраров, Андрей Волков и Тимофей Мокий. В настоящее время они знакомятся с материалами уголовного дела, — заявил Бастрыкин.

Один из фигурантов Андрей Пронский, являвшийся руководителем группы, пытался симулировать психическое нездоровье, но следствие предоставило достаточные доводы, чтобы он был признан здоровым, указал глава СКР.

Пронский в 2016 году был освобожден Красногорским городским судом Московской области от наказания по обвинению по статьям об убийстве, совершенном по мотивам национальной ненависти, о надругательстве над телами умерших и о возбуждении национальной ненависти. Сейчас ему грозит высшая мера наказания по инкриминируемому деянию.