Названо американское оружие, которое Украина могла перепродать террористам Военэксперт Дандыкин: Украина могла продать террористам американские ПТРК

Фото: Army Pfc. Lawrence Broadnax

ПТРК «Джавелин»

Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что украинские власти могли перепродать террористическим организациям полученные от США и Европы ПТРК «Джавелин», а также стрелковое оружие. Собеседник не исключил, что Киев также «ворует» натовские сухпайки и обмундирование.

Прежде всего предположу, на Украине воруют и перепродают на черном рынке стрелковое оружие: пистолеты, пулеметы, автоматы, снайперские винтовки и так далее, патроны к ним, гранаты, крупнокалиберные пулеметы. Не исключу, что Киев ворует и перепродает сухпайки, одежду, форму, приборы ночного видения и так далее. А также ПТРК, те же «Джавелины», обнаружившие себя на Ближнем Востоке, где действуют террористы, вполне возможно, что они уже в руках у радикалов в Европе, — считает Дандыкин.

Генинспектор Пентагона Роберт Сторч ранее заявил о том, что при закупках вооружений для Киева выявили случаи мошенничества, подмены продукции, коррупции и краж, передает Bloomberg. Отмечается, что сейчас прокуроры расследуют более 50 уголовных дел, связанных с поставками для ВСУ.

По данным агентства, обвинений пока никому не предъявляли. Также некоторые декларации грузов, которые отправили через Польшу, не были правильно составлены. По словам Сторча, в скором времени могут быть открыты новые дела с учетом «количества и скорости» отправок оружия на Украину.

В марте 2023 года американские конгрессмены направили обращение к руководству Госдепартамента с просьбой позволить сотрудникам надзорных ведомств командировки в Киев для контроля за распределением американской помощи. Там отметили, что отвечающие за контроль чиновники заявили о проблемах с аудитом.

Конгрессмены отметили, что, Государственный департамент наложил ограничения на такого рода миссии. Кроме того, другому персоналу поездки на Украину для осуществления надзора запрещены.