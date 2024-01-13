Названа возможная сумма ущерба от пожара на складе Wildberries Ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах может составить 10 млрд рублей

Фото: МЧС РФ

Сумма ущерба от пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге может достигнуть 10–11 млрд рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта страхового рынка. По его словам, это сопоставимо с суммой выплат маркетплейса Ozon после возгорания на его складе летом прошлого года.

Пожар в Wildberries с точки зрения ущерба имуществу по основным параметрам пока похож на пожар на складе Ozon, произошедший летом прошлого года, и по площади пожара, и по товарам, находящимся на складе. Ориентировочно, ущерб может быть оценен в 10–11 миллиардов рублей, — заявил собеседник агентства.

Как подчеркнул страховщик, на ситуацию могут повлиять человеческие жертвы. Он отметил, что необходимо будет оценить, застрахованы ли риски именно с этой стороны.

Пожар на складе Wildberries в Шушарах локализовали на площади 70 тысяч квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовали почти 300 пожарных и более 30 единиц техники. Информация о пострадавших пока не поступала. Причины пожара также неизвестны.

Один из сотрудников склада предположил, что возгорание могло начаться в курилке. По его словам, огонь распространялся очень быстро, поскольку в помещениях хранилось огромное количество картонных коробок.