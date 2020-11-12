Названа возможная причина пожара в рязанском торговом центре

https://static.news.ru/photo/e724cd94-2516-11eb-9bb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Возгорание в торгово-развлекательном центре «М5 Молл» могло возникнуть из-за короткого замыкания. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Вероятной причиной пожара считается короткое замыкание, но рассматриваются и другие версии, в числе которых — нарушение требований пожарной безопасности, — сказал собеседник ТАСС.

После этого ЧП все торгово-развлекательные центры региона проверят на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Соответствующее распоряжение дал губернатор Рязанской области.

Сейчас пожар уже потушили. Огнём была охвачена площадь в 500 кв. метров. Сообщение о возгорании поступило в 17:11. Тушение происходило по повышенному номеру сложности. На месте работало 14 единиц техники. Из торгового центра эвакуировали всех людей, пострадавших нет. По предварительным данным, пожар начался в батутном центре ТЦ.

Как писал NEWS.ru, семья погибшей при пожарах под Рязанью получит 1 млн рублей.