Названа возможная причина отсутствия новогоднего настроения Эндокринолог Зайцева: отсутствие новогоднего настроения может быть признаком заболевания

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Врач-эндокринолог Вероника Зайцева рассказала «Известиям», что причиной отсутствия новогоднего настроения может быть гормональный сбой. Эксперт пояснила, что в этот период времени люди испытывают стресс, который сопровождается выработкой в большом количестве таких гормонов, как адреналин и кортизол. Она добавила, что этому способствуют целый ряд факторов, например, загрузка на работе, предновогодняя суета, плохое питание и отсутствие солнца.

Загрузка на работе, сложный выбор подарков, суета вокруг. Сначала адреналин и кортизол помогают человеку, добавляя энергии, но при избыточной выработке — наносят удар по центральной нервной системе, и уже к праздникам человек остается без сил, снижается интерес ко всему, — сказала Зайцева.

Специалист посоветовала наладить режим сна, чтобы нормализовалась выработка мелатонина. По ее словам, также следует наладить свой рацион и заниматься спортом.

Диетолог Светлана Бронникова ранее рассказала, что россиянам зимой не хватает витамина D, уровень которого резко падает из-за снижения солнечной активности. Эксперт добавила, что жителям России не хватает и других витаминов, дефицит которых также испытывают жители северной части Европы. Она пояснила, что речь идет о витаминах А и С, витаминах группы B, никотиновой кислоте.