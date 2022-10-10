Названа возможная цель Запада в переговорах с Россией по Украине Эксперт Безпалько: западные страны хотят заставить Россию пойти на компромисс по Украине

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Изюм, Украина

Член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько заявил, что возможные переговоры в Стамбуле России и четырех стран Запада могут быть использованы для того, чтобы вынудить Москву пойти на некоторые компромиссы по Украине. На Западе опасаются, что ситуация на Украине может измениться не в пользу Киева, поэтому и говорят о переговорах, отметил он в беседе с РИА Новости.

Возможно, сейчас все эти страны спешат закрепить успех. То есть принудить Россию пойти на какие-то уступки и компромиссы, — подчеркнул Безпалько.

При этом доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев считает, что реальная перспектива проведения таких переговоров является не совсем ясной, поскольку «есть нюансы». По его словам, усилия Парижа и Берлина не имели успеха еще в рамках минского переговорного процесса, а Британия — это страна, которая «только живет и дышит войной».

Остаются США, то есть все вопросы могут быть решены в диалоге между Вашингтоном и Москвой. Как в старые добрые времена Холодной войны, — отметил Суздальцев.

Ранее председатель объединенного парламентского комитета Турции и Евросоюза Исмаил Эмрах Карайель заявил, что местом проведения переговоров России с четырьмя западными странами по ситуации на Украине может стать Стамбул. Турция собирается организовать переговоры России с США, Францией, Германией и Великобританией.