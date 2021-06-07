Названа вероятность запрета в РФ памперсов

https://static.news.ru/photo/b4a78f88-c740-11eb-a41d-96000091f725_660.jpg Виктория Абрамченко Фото: rosreestr.ru/Russian Look/Global Look Press

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что правительство не рассматривает идею изъятия из оборота жизненно необходимых товаров, даже в случае невозможности их переработки. Она пояснила, что, в частности, речь идёт о подгузниках, сообщает РИА Новости.

Абрамченко прежде говорила о запрете на использование некоторых одноразовых товаров, не подлежащих переработке. Памперсы в эту категорию не попадают, поскольку их нечем заменить.

Мы не сумасшедшие, мы не будем делать этого запрета. Мы не перейдём на марлевые пелёнки опять или на какие-то фланелевые пелёнки для наших детей, — отметила вице-премьер.

Какие именно товары окажутся под запретом, станет понятно до конца 2021 года. К тому времени должны быть готовы подзаконные акты после принятия текстов основных законов, подчеркнула Абрамченко.

Ранее стало известно, что введение запрета на некоторые продукты из пластика потребует переходного периода как минимум в год. Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. Он отметил, что время понадобится, чтобы заменить запрещённые товары аналогами. Это позволит сохранить цены на рынке.