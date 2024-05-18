Названа вероятная причина мгновенной смерти екатеринбурженки Хирург Умнов: убитая екатеринбурженка могла умереть от ранения в сердце

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Погибшая в Екатеринбурге девушка могла скончаться от ножевого ранения в сердце, предположил преподаватель медфакультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов в беседе с NEWS.ru. По его словам, могло произойти повреждение сердца, которое привело к огромному кровотечению и быстрой смерти.

Если верить словам очевидцев, что нападавший ранил девушку в грудную клетку под левую молочную железу, то понятна травма. Скорее всего, при данном ранении произошло повреждение сердца, что привело к огромному кровотечению и быстрой смерти. При нанесении удара в область сердца и удалении ножа смерть практически мгновенная, так как через ранение из мотора человека, перегоняющего сотни литров крови ежедневно, данная жидкость фонтаном вырывается из тела жертвы, — сказал собеседник.

Также специалист заявил, что остановка работы сердца была возможна из-за его тампонады. В данном случае кровь, попадая в околосердечную сумку, сжимает сердце. У органа не остается пространства для сокращения, и происходит его рефлекторная остановка, заключил эксперт.

Ранее стало известно, что убитую средь бела дня в Екатеринбурге 30-летнюю девушку звали Анна К. В расправе подозревают ее бывшего супруга, который, предположительно, сильно ревновал экс-жену. Девушка работала в банке и воспитывала девятилетнюю дочь.