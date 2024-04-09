Названо российское оружие, способное «распилить» украинские БМП и БТР Военэксперт Матвийчук: зенитная установка «Шилка» может распилить любую БМП ВСУ

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что уникальной характеристикой российской зенитной самоходной установки «Шилка» является ее скорострельность — до 2000 выстрелов на каждый из четырех стволов. По его словам, «Шилка» способна «распилить» любую БМП, стоящую на вооружении ВСУ.

Вы знаете, главная уникальная особенность «Шилки» — невероятная скорострельность. У нее четыре ствола, на каждый по 2000 выстрелов в минуту. Вы представляете, какое это море огня? Ни один БПЛА не выдержит. Перережет любой автомобиль, покрошит стены, в том числе бетонные. Не исключу, что БМП и БТР также бессильны. Против БПЛА — самый раз. Она создает непроницаемую завесу из огня, БПЛА не прорвется, — считает Матвийчук.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин ранее заявил, что основным дальнобойным беспилотником России в зоне специальной военной операции на Украине является «Герань-2». Военный эксперт отметил, что БПЛА может пролетать несколько сотен километров.

До этого полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал, что Украина использует элементы искусственного интеллекта для атак беспилотниками. Тем временем в России искусственный интеллект в сфере вооружения используется достаточно давно. Как отметил Литовкин, элементы ИИ применяются в подводных лодках класса «Курск».