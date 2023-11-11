Названа тяжелая инфекция, угрожающая покусанным собакой детям в Калуге Хирург Умнов: покусанные стаффордом дети в Калуге могут заболеть бешенством

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Покусанным стаффордом детям в Калуге, вероятно, потребуются профилактические уколы от бешенства, так как нет достоверной информации о прививках, сделанных собаке, рассказал NEWS.ru хирург, преподаватель медфакультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов. По его словам, четвероногое могло заразиться, если до этого дралось с другими собаками.

У нас нет данных, была ли собака привита от бешенства или была заражена этим вирусом в драках с другими псами. Но риск есть, и тогда дети в серьезной опасности. Так что обязательно надо сделать прививку от бешенства с профилактической целью. Также, я надеюсь, была проведена обработка ран, ибо укусы мощных челюстей могут нанести серьезные травмы, — отметил Умнов.

Ранее Telegram-канал «Подъем» сообщил, что в Калуге двое детей пострадали в результате нападения собаки. По словам местных жителей, животное было на самовыгуле. После инцидента хозяин поймал питомца и увел домой.

Пресс-служба калужской прокуратуры подтвердила произошедшее и сообщила, что пострадавшим детям была оказана медпомощь, госпитализация им не потребовалась. В ведомстве добавили, что по факту инцидента проводится проверка, по результатам которой виновное лицо будет привлечено к ответственности.