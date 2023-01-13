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Названа точная сумма штрафа Ходорковскому

В «Осторожно, новости» уточнили, что Ходорковского оштрафовали на 30 тысяч рублей

Telegram-канал «Осторожно, новости» передает, что бизнесмена Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оштрафовали на 30 тысяч рублей. Прежде в СМИ появилась неточная информация, согласно которой штрафные санкции составляют 300 тысяч. Канал подчеркнул, что решение было вынесено Мещанским судом Москвы. Ходорковского обвинили в нарушении закона об иноагентах. Предпринимателя уличили в том, что он не маркировал свои посты в социальных сетях надлежащим образом.

При этом суд при вынесении решения переквалифицировал действия Ходорковского со статьи, которая уже утратила действие (19.7.5-4) на актуальную (ч.3 ст. 19.34), — пишут авторы «Осторожно, новости».

Ранее адвокат Павел Чиков говорил, что бизнесмена оштрафовали по утратившей силу статье, а сумма штрафа в размере 300 тысяч рублей не предусмотрена законом. Адвокат указывал, что протокол составлен по ч. 2 ст. 19.7.5 КоАП и поступил в суд в ноябре.

Правозащитник пояснял, что закон от 29 декабря «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» признал названную статью КоАП утратившей силу. Закон вступил в силу со дня его официального опубликования 29 декабря 2022 года.

Как подчеркивал Чиков, с 29 декабря действует единая ответственность для всех иностранных агентов по статье 19.34 КоАП. По ней граждан могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей.