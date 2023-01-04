Названа температура, при которой смартфон может перестать работать Эксперт Половников рассказал, при какой температуре смартфон может выйти из строя

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников рассказал радио Sputnik, что смартфон, который попадет в теплое помещение после того, как его долго держали на морозе, может выйти из строя. Эксперт отметил, что это происходит, если температура воздуха на улице была ниже минус 20 градусов. Он при этом уточнил, что батарея смартфона может хуже работать на морозе, но быстрее разряжаться из-за отрицательной температуры она не станет.

Если долго держать смартфон на морозе, то с ним произойдет ровно то же, что и с любой другой техникой. Ваш смартфон охладится, а потом вы принесете его в тепло, и он нагреется. В результате такого перепада температур может образоваться конденсат, после чего гаджет придет в негодность, — сказал Половников.

Он порекомендовал отказаться от использования смартфона при уличной температуре в минус 40 градусов.

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