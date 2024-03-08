Названа связь между пластиком и инфарктами NEJM: токсины в микропластике вызывают инфаркты при попадании в сосуды

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Пластиковые микрочастицы способны значительно увеличить риск сердечного приступа и инсульта в случаях, когда они попадают в артерии человека, сообщает New England Journal of Medicine со ссылкой на американский исследовательский и медицинский центр Кливленда. Данные частицы содержатся в косметике и одежде, они проникают в организм при дыхании, а также при употреблении пищи и напитков.

В этом исследовании пациенты с бляшками сонной артерии, у которых были обнаружены МНП (микропластики и нанопластики. — NEWS.ru), имели более высокий риск сочетания инфаркта миокарда, инсульта или смерти от любой причины через 34 месяца наблюдения, чем те, у кого МНП не были обнаружены, — говорится в публикации.

Участие в исследовании принимали пациенты, которым проводилась операция по очистке артерий от тромбов. Ученые изучили 257 хирургически удаленных бляшек. Они обнаружили в пораженных сосудах частицы микропластика. Исследователи выяснили, что пациенты, в атероме которых были следы МНП, имели в четыре раза больший риск инсульта.

Исследователи ранее заявили, что сон менее шести часов в сутки может спровоцировать развитие диабета 2-го типа. Ученым удалось выяснить, что здоровые привычки в питании снижают этот риск.