Названа суточная норма потребления мандаринов Врач Павлова: в сутки стоит употреблять не более пяти небольших мандаринов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В сутки стоит употреблять не более пяти небольших мандаринов, сообщила врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале. При этом она добавила, что дневную норму стоит разделить на несколько приемов. По словам врача, эти фрукты стимулируют аппетит, поэтому их лучше есть после основного приема пищи.

Допустимо съедать до пяти небольших мандаринов в день, — написала Павлова.

Врач отметила, что мандарины — низкокалорийный продукт, в них полезны не только дольки, но и кожура, которую можно добавлять в воду. Содержащиеся во фрукте витамины A и C помогают укрепить иммунитет и кости.

Ранее в Роспотребнадзоре посоветовали натереть кожицу мандаринов растительным маслом, чтобы фрукты дольше оставались свежими. В ведомстве подчеркнули, что их рекомендуется хранить в специальном отсеке холодильника при температуре около шести градусов.

Не стоит помещать фрукты в полиэтиленовые пакеты. Лучше всего убрать их в сетчатую сумку, уточнили специалисты. Если на ветках остались листья, то обрывать их не следует. Кроме того, в ведомстве посоветовали тщательно мыть руки после цедры импортных цитрусовых перед их употреблением. Это связано с тем, что фрукты обрабатывают перед транспортировкой. В ведомстве напомнили, что свежие мандарины не хранятся долго.