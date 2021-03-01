Названа сумма штрафа для Twitter от Роскомнадзора

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На сумму от 800 тысяч до четырёх миллионов рублей могут оштрафовать Twitter в России. Жалобу на соцсеть в суд подал Роскомнадзор.

Причиной спора стало игнорирование руководством Twitter требований ведомства по удалению запрещённой информации, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Протоколы будут переданы в суд, который определит сумму штрафов. Компания Twitter Inc осведомлена о намерениях Роскомнадзора, — сказано в сообщении.

При этом миллионный штраф окажется лишь каплей в море, если соцсеть и после решения суда не удалит необходимый контент. Повторное обращение Роскомнадзора в суд обойдётся Twitter в «одну десятую совокупного размера суммы годовой выручки».

Ранее социальную сеть обвинили в злостном нарушении российского законодательства. За четыре последних года руководство компании не удалила 2862 материала с запрещённым на территории страны контентом. 2336 публикаций связаны со способом совершения самоубийства или с призывами к суициду. Ещё 352 материала содержат порнографические изображения детей и подростков, и 174 материала — про способы изготовления и использования наркотических средств, писал NEWS.ru.