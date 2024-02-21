Названа сумма долга Блиновской по налогам РИА Новости: в деле Блиновской установили недоимку по налогам в 906 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Блиновская

Экспертиза по уголовному делу блогера Елены Блиновской установила сумму недоимки по налогам в 906 млн рублей, сообщила РИА Новости адвокат Наталия Сальникова. Отмечается, что «королева марафонов» обвиняется в неуплате налогов и неправомерном обороте средств платежей.

Сегодня ознакомилась с экспертизой — исходя из нее, сумма недоимки составила порядка 906 млн рублей, — рассказала Сальникова.

Предприниматель Андрей Ковалев ранее предположил, что Блиновская в ситуации с уголовным делом надеялась на помощь высокопоставленных покровителей. По его мнению, надежда на их поддержку могла сыграть роль в том, что Блиновская нарушила правила домашнего ареста, после чего суд отправил ее в СИЗО.

Ранее Сальникова подала апелляцию на решение суда отправить Блиновскую в СИЗО на три месяца. Юрист рассказала, что сейчас Блиновская находится с другими обвиняемыми в экономических преступлениях.

При этом Telegram-канал SHOT сообщал, что состояние «королевы марафонов» сильно ухудшилось после того, как ее поместили в СИЗО. По сведениям канала, блогер впала в депрессию и похудела на несколько килограммов. Канал отмечал, что она не общается с сокамерницами и плохо ест.