Названа сумма, которую Трепова получала за «миссии» «Mash на Мойке»: Трепова получала по 20 тысяч рублей за каждое выполненное задание

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Дарья Трепова, подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского, получала по 20 тысяч рублей в криптовалюте за каждое выполненное задание от куратора с Украины, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По данным канала, девушка должна была отправлять фотографии и письменные отчеты о каждом «заказе».

Передача статуэтки, которая взорвалась в руках у Татарского, была одним из заданий.

Военкор погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе на Университетской набережной, где проходил его творческий вечер. По предварительным данным, взорвалась статуэтка, которую ему подарила Трепова. В результате взрыва ранения получили 40 человек.

Взрывное устройство было заложено в статуэтку, которую Татарскому подарила Трепова. При задержании она заявила, что ее подставили, однако на первом допросе призналась, что пронесла статуэтку со взрывчаткой в кафе, но отказалась назвать человека, передавшего ей бомбу.

Позже сообщалось, что посылку со взрывчаткой, которую получила подозреваемая, курировали зарубежные айтишники. Трепова общалась с активистом, который предложил ей перебраться в Киев на позицию редактора в одном из медиаресурсов для борьбы с российской пропагандой.