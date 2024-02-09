Названа сумма, которую Telegram-канал вымогал у менеджера Ростеха ТАСС: администратор Telegram-канала вымогал у менеджера Ростеха 800 тысяч рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Администратор Telegram-канала «Кремлевский мамковед» Сергей Садоводов вымогал у топ-менеджера госкорпорации «Ростех» Василия Бровко 800 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Хамовнического суда. Отмечается, что администратор канала, осужденный на 2,5 года лишения свободы, полностью признал свою вину и возместил причиненный топ-менеджеру ущерб.

В пресс-службе суда подчеркнули, что Садоводов вымогал деньги, действуя в группе лиц по предварительному сговору. Среди этих лиц был и его сын Станислав, который также проходит по делу обвиняемым. Они потребовали от Бровко перечислить 800 тысяч рублей, пригрозив публикацией сведений, позорящих потерпевшего и его близких. Позднее 50-летний Садоводов был задержан правоохранительными органами.

Хамовнический суд Москвы вынес приговор Сергею Садоводову 8 февраля. Суд признал его виновным в вымогательстве денег и приговорил его к 2,5 года лишения свободы. Отмечается, что деньги у Бровко также вымогали администраторы другого Telegram-канала — «Как-то вот так». Общий ущерб, нанесенный потерпевшему, оценивается в 18 млн рублей. Администраторы каналов «Как-то вот так» и «Сканер» также получили тюремный срок.