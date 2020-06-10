Названа сумма долга Первого канала перед телецентром «Останкино»

https://static.news.ru/photo/e2c73c66-ab43-11ea-9100-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Первый канал был должен телецентру «Останкино» более 1,3 млрд рублей к концу 2019 года. Из этих средств более 1 млрд рублей не были уплачены в срок. Данные о долгах Первого канала содержатся в докладе о финансово-экономической деятельности ФГУП «ТТЦ Останкино».

2019 год был для телецентра непростым. На итоги финансово-экономической деятельности за 2019 год негативно повлияла ситуация, связанная с неплатежами АО «Первый канал» за оказанные услуги, — сообщает в докладе генеральный директор «Останкино» Михаил Шубин.

По данным РБК, максимальный размер задолженности у Первого канала был зафиксирован 1 июля 2019 года. Он составлял более 2 млрд рублей.

Позже Первый канал заявил , что полностью погасил задолженность перед «Останкино» за 2019 год. Уточняется, что оплата происходит по счетам за использование технических средств телецентра, сообщает ТАСС.

В 2019 году «Останкино» получил выручку в 6,2 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 526 млн рублей, а чистая прибыль 296,6 млн рублей.

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