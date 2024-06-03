Названа судьба имущества Блиновской в случае признания ее банкротом SHOT: большая часть имущества Блиновской может остаться у нее после банкротства

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Елена Блиновская

Имущество блогера Елены Блиновской в случае признания ее банкротом будет продано на аукционе, но большая часть все равно может остаться в ее собственности, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники, знакомые с ходом дела. По их данным, юристы «королевы марафонов» планируют реализовать схему «пять шагов к свободе».

Первый шаг заключается в том, чтобы признать Блиновскую банкротом. На втором этапе у нее изымаются средства с банковских счетов, что составляет несколько сотен миллионов рублей в различной валюте, после чего переводятся в счет погашения долга.

Затем, поскольку этих денег недостаточно, начнется реализация недвижимости и транспортных средств блогера. Четвертый шаг заключается в том, что, поскольку сумма арестованного имущества оценивается в более чем 60 млрд рублей, а долг составляет примерно 1,4 млрд рублей, все нераспроданное в счет уплаты задолженности имущество останется у Блиновской. Наконец, на пятом этапе разрешается вопрос с уголовным преследованием.

Отмечается, что «королева марафонов» подала заявление о банкротстве на следующий день после очередной масштабной блокировки своих счетов. Ранее ее адвокаты пытались добиться их разблокировки для оплаты долга, но безуспешно.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что Елена Блиновская не сможет списать задолженность перед налоговой при признании ее банкротом. Он подчеркнул, что следствие не допустит рассмотрения и завершения процедуры до того, как будет вынесен приговор. Эксперт уточнил, что, если приговор будет обвинительным, списать долги по налогам не удастся.