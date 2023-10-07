Названа страна, способная повлиять на военную операцию Израиля в Газе Политолог Ципис: военные Израиля могут не зайти в Газу из-за Саудовской Аравии

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Позиция Саудовской Аравии по палестинскому урегулированию может повлиять на решение Израиля провести полномасштабную наземную операцию против движения ХАМАС в секторе Газа, рассказал NEWS.ru политолог Саймон Ципис. Он отметил, что одним из условий нормализации отношений с Иерусалимом Эр-Рияд считает прекращение конфликта еврейского государства и ХАМАС.

Нетаньяху хочет остаться у власти, чтобы не пало правительство. Это первое. Второе — если начнется операция в Газе, то остановятся переговоры о мирном урегулировании и сотрудничестве с Саудовской Аравией, которая требует урегулирования конфликта с ХАМАС. Все зависит от того, насколько мужественно, четко и жестко поведет себя руководство Израиля, — добавил Ципис.

Ранее командование ЦАХАЛ объявило о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Это стало ответом на массированный ракетный обстрел ХАМАС южных и центральных регионов страны. Израильские истребители нанесли удары по 21 объекту палестинского радикального движения. Четыре пораженные цели были командными центрами.

Палестина предложила созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН из-за эскалации конфликта с Израилем. По словам палестинского посла в Москве Абделя Хафиза Нофаля, ЦАХАЛ может начать масштабное наступление в направлении сектора Газа и Западного берега реки Иордан уже 8 октября.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена обострением палестино-израильского конфликта. По ее словам, это противостояние может быть урегулировано только дипломатическими средствами. Захарова призвала враждующие стороны к прекращению огня и началу переговорного процесса.