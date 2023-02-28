Названа страна, которой наиболее выгодно нападение Украины на Приднестровье Военный обозреватель Суконкин: нападение Украины на Приднестровье больше всего выгодно США

Фото: Министерство обороны Украины

Военный обозреватель Алексей Суконкин заявил NEWS.ru, что в вероятной атаке ВСУ на непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) больше всего заинтересованы США. Собеседник отметил, что Вашингтону выгодно создать максимальное количество проблем в Европе.

В Вашингтоне понимают, что чем больше проблем в Европе, тем лучше себя чувствует экономика США, нападение Украины на ПМР выгодно именно Белому дому. На Украине «забрезжил рассвет», начали осторожно говорить, что Киев лишат помощи без успехов на поле боя, а без поддержки Запада в Киев все рухнет. Но надо новый конфликт раздувать. За Молдавию, скорее всего, впишется Румыния. Киев ждет приказа кураторов из Вашингтона, — добавил Суконкин.

Он подчеркнул, что в ПМР проживают около 200 тысяч граждан РФ, а также присутствуют военные РФ. По его словам, вероятная военная операция ВСУ против ПМР «может еще больше развязать руки России».

Накануне экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что глава государства Майя Санду могла дать согласие на возможное нападение Украины на Приднестровье. Политик добавил, что ни Кишинев, ни Москва не совершат нападения на ПМР. Он обратился к Санду с призывом не допускать военные действия против ПМР.

Ранее МИД России предостерег Украину, США и страны НАТО от военных провокаций в отношении Приднестровья. Ведомство указало, что Минобороны РФ фиксирует значительное скопление военных и техники ВСУ вблизи приднестровской границы, развертывание артиллерии и наращивание полетов беспилотников.

Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Киев не планирует вторжение. Украинский президент сказал, что его страна уважает территориальную целостность Молдавии и считает, что «территория Приднестровья является территорией независимой страны Молдавии».