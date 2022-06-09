Названа страна-кандидат на статус «абсолютно фашиствующего гегемона» Военный эксперт Михайлов: США станут «фашиствующим гегемоном», если им не помешать

Фото: Michael Singley/U.S. Navy

Россия пытается «выставить ось противостояния всему мировому гегемону» в лице США, так как если ему позволить выстроить однополярный мир, то он станет «абсолютно фашиствующим» и начнёт действовать в своих, ультранациональных американских интересах, заявил NEWS.ru гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Таким образом он прокомментировал решение президента Никарагуа Даниэля Ортеги разрешить ВС РФ временно присутствовать в стране в гуманитарных целях.

Россия пытается выставить ось противостояния всему мировому гегемону. Если позволить им выстроить однополярный мир, США станут абсолютно фашиствующими, не будут чувствовать берегов, начнут действовать в своих, ультранациональных, целях американского народа, а не партнёров. Южная Америка не вся подчинена США. Они давно пытаются её политически поглотить, но столкнулись с режимами, во многом основанными на романтических представлениях об идеях революций 50-60 годов XX века. Это ещё живо в головах людей, — рассказал Михайлов.

Собеседник также обратил внимание на социалистические настроения в Южной Америке — в Венесуэле и Аргентине — хотя последняя, например, является капиталистическими государством. Он отметил, что чем беднее граждане, тем сильнее в них «левые» воззрения.

Я сам был в Венесуэле, Аргентине. Везде наблюдаешь социалистические настроения у населения — левые, хотя Аргентина является капиталистическим государством. Не левацкие, а левые, особенно у бедных. Ещё помнят идеи Фиделя [Кастро], Симона Боливара: хотя прошло 200 лет, его портреты носят на руках. Всё это присутствует в Латинской Америке, наследие советской империи. Простые люди думают, что мы в России по-прежнему — коммунисты, — подытожил Михайлов.

В апреле власти США запретили шествие «Бессмертного полка» и возложение венков к мемориалу «Дух Эльбы» около Вашингтона. Аналогичное решение приняли власти Ирландии.