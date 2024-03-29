Названа страна, для которой сражение за Харьков может стать роковым Герой России Липовой: взятие Россией Харькова под контроль станет концом ВСУ

Фото: МО РФ

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что боевые действия в районе Харькова могут стать роковыми для ВСУ. Он не исключил, что в случае взятия ВС РФ Харькова под контроль Украина окончательно потеряет возможность сопротивляться. Так он отреагировал на слова главкома ВСУ Александра Сырского, который назвал вероятное решение снова наступать на Харьков роковым для российской армии.

Заявление Сырского далеко от реальности. Скорее для ВСУ потеря контроля над Харьковом станет роковым поражением. Второе — Киев почти каждый день делает такие беспочвенные заявления. Мы по-любому возьмем под контроль Харьков, это исконно русская территория. У ВС России достаточно сил и средств для проведения подобной операции. Предположу, что руководство страны уже разрабатывает план наступления, — считает Липовой.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что Александра Сырского назначили на пост главнокомандующего ВСУ, потому что он безоговорочно выполняет указания киевских властей. По его словам, именно Сырский по требованию президента Украины Владимира Зеленского посылал в Артемовск новые плохо подготовленные соединения, после чего украинским войскам пришлось оставить этот город.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков до этого заявил, что увольнение Валерия Залужного с поста главы ВСУ не изменит ход специальной военной операции. По его словам, СВО продолжится до полного достижения целей.