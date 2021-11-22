Названа стоимость реабилитации пациента после COVID-19
Вирусолог: реабилитация пациента после COVID-19 обходится в 40 тысяч рублей
Александр Чеков
Александр Чеков
14:47, 22 ноября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Затраты на реабилитацию одного пациента после перенесённой коронавирусной пневмонии составляют около 40 тысяч рублей. Об этом заявила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования доктор медицинских наук Елена Малинникова на круглом столе на тему «Современные тенденции профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19», передаёт ТАСС.
Было посчитано службой обязательного медицинского страхования: реабилитация одного пациента стоит около 40 тысяч рублей, —цитирует агентство Малинникову.
Она добавила, что это накладывает большое бремя на амбулаторную службу.
Ранее Министерство здравоохранения России выпустило обновлённую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. В новую методичку были внесены изменения по обеспечению безопасности при кислородной терапии, а также добавлена информация об особенностях применения вакцины «Спутник Лайт» для повторной вакцинации.