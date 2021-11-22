Названа стоимость реабилитации пациента после COVID-19

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Стратегия социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года — пока что вовсе не стратегия, а некая линия развития, сообщил директор центра окружающей среды ВШЭ Георгий Сафонов изданию Lenta.ru. Так он прокомментировал план, утверждённый правительством России, выполнение которого должно обеспечить стране стабильность и защитить от последствий изменений климата.

Сафонов заявил, что ставка на рост поглощающей способности лесов завышена: в России острая проблема лесных пожаров, к тому же опыт Канады показывает, что даже без них сократить выбросы за счёт...