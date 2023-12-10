Названа стоимость путевок в Петербург на Новый год АТОР: стоимость туров в Петербург на Новый год начинается от 15 тысяч рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Стоимость трехдневного тура в Санкт-Петербург на новогодние праздники начинается от 15 тысяч рублей на двоих при размещении в отеле категории три звезды, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). При этом дорогу придется оплатить отдельно.

Туроператоры отметили, что интерес к новогодним каникулам в Северной столице стабилен, кроме того, у большинства участников рынка он превышает прошлогодние показатели на 20%, а то и 60%. Причем увеличилась глубина бронирования таких поездок: первые заказы на новогодние каникулы были оплачены еще в августе.

Самыми популярными зарубежными направлениями на новогодних праздниках среди россиян являются Арабские Эмираты, Таиланд и Египет. Генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян заявил, что также можно выделить Кубу, с которой Россия недавно наладила прямое авиасообщение. Если говорить о культурном туризме, то одним из самых популярных направлений является Турция, а конкретно Стамбул. Многие туристы также едут в Грузию, Армению, Таджикистан и Азербайджан, добавил эксперт.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что граждане РФ раскупили билеты в Пхукет. Загрузка ряда премиальных отелей на Новый год составляет 80–90%, при этом глубина бронирования достигает апреля.