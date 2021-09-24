Названа стоимость лошади, подаренной Кадыровым дочери

Стоимость самого титулованного в России жеребца породы тинкер, купленного главой Чечни Рамзаном Кадыровым, может составлять 2 млн рублей. Ранее лошадь по кличке Титан глава республики подарил дочери на день рождения. Об этом сообщает Сиб.фм.

Стоимость жеребца ни Кадыров, ни заводчица Арина Либонтова не назвали. Однако, по данным издания, на стадии продажи цена коня составляла около 2 млн рублей. Также известно, что Либонтова ввезла на территорию РФ Титана и кобылу такой же породы из Германии за сумму, близкую к 1 млн рублей.

Первоначально заводчица жила с лошадьми в Кемерово, но там эта порода оказалась невостребованной, после чего она решила переехать в Москву. В столице Титан принимал участие в выставках, фотосессиях, научился различным трюкам. В 2021 году Арина по неизвестным причинам решила его продать.

Как отмечается, титулованный, выезженный и контактный жеребец, к тому же лицензированный как производитель, заслуженно стоит огромных денег. К слову, у Титана уже подрастает дочка — Титаниум Тиссайя. Вороная кобылка родилась 1 сентября.

Тинкeр, она же ирландский кoб или цыганская упряжная, — порода тяжелоупряжных лошадей, выведенных в Ирлaндии. Эти животные отличаются широким рельефным телом с прямой спиной. Чёлка, хвoст и грива у них густые, а копыта сильно обрoслые.

Ранее Кадыров в своём Instagram-аккаунте рассказал, что приобрёл самого титулованного в России жеребца породы тинкер. Соответствующая публикация появилась и на странице Либонтовой. По её словам, такой роскошной жизни, как на конюшнях Кадырова, она бы никогда не смогла обеспечить Титану.