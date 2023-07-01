Названа стоимость письма пассажира затонувшего «Титаника» Письмо уругвайского пассажира «Титаника» продали за $12 000

Фото: Общественное достояние/ Francis Godolphin Osbourne Stuart/wikimedia.org

«Титаник» выходит из Саутгемптона 10 апреля 1912 года

Письмо, отправленное с «Титаника» уругвайским пассажиром, продано с аукциона за $12 000, сообщает издание ESEuro со ссылкой на компанию онлайн-аукционов Zorilla. Написанное на фирменном бланке компании «Уайт Стар Лайн» с водяным знаком письмо состоит из двух страниц с пятнами влаги. Автор отправил его из Ирландии своему брату 11 апреля 1912 года. В нем он пишет, что хочет поехать на «Титанике» в Северную Америку и что его привлекают размеры «45 000-тонного парохода».

Вчера, когда мы подъехали на пароходе, было прохладно, как в Рио-де-ла-Плата, и когда я поднял голову, мне показалось, что я стою у подножия пятиэтажного дома. Когда я вошел, там было около 50 официантов. Один забирает мои чемоданы, и мы поднимаемся на лифте (их три) на мой этаж на палубе B. Столовая находится на палубе D, — писал автор письма.

28 июня стало известно, что обломки затонувшего туристического батискафа «Титан» выгрузили в порту канадского города Сент-Джонс. Их обнаружили 22 июня в Атлантическом океане. По версии Береговой охраны США, произошел взрыв, направленный внутрь подлодки. Контр-адмирал береговой охраны Джон Могер заявлял, что крушение произошло примерно в 500 метрах от затонувшего «Титаника». Пять пассажиров батискафа погибли.