Названа стоимость отвода от мобилизации в даркнете Lenta: cтоимость отвода от мобилизации в даркнете достигала двух миллионов рублей

Стоимость отвода от мобилизации в даркнете может достигать двух миллионов рублей, сообщает Lenta.ru. По сведениям портала, за такие деньги можно получить фейковое трудоустройство в аттестованную IT-компанию с освобождением от мобилизации.

Наиболее дорогой вариант — трудоустройство в аттестованную IT-компанию с освобождением от мобилизации. Продавец услуги утверждал, что речь идет об организации с офисом в «Москва-Сити», при этом реально посещать работу от покупателя не требовалось. Стоимость услуги составляла два миллиона рублей, — указано в материале Lenta.ru.

Lenta.ru отмечает, для того чтобы не поехать в зону спецоперации ранее достаточно было заплатить от 30 до 125 тысяч рублей. В даркнете существовала возможность получить поддельную справку о наличии ВИЧ или бронхиальной астмой, также можно запросить справку о «зачислении» с помощью коррумпированных сотрудников учебных заведений. Цена за «услугу» колеблется от региона обращения.

Ранее официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что на территории России завершились мероприятия в рамках частичной мобилизации. По его словам, все плановые действия, которые связаны с призывом на военную службу, военными комиссариатами совместно с региональными властями граждан, пребывающих в запасе, прекращены.