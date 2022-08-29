Названа стоимость бюджетного букета к 1 сентября Рост цен на цветы в преддверии 1 сентября составит 15%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост цен на цветы в преддверии Дня знаний в 2022 году составит около 15%. При этом бюджетный букет обойдется в 600 — 1000 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов.

Член совета директоров ассоциации «Теплицы России» Александр Литвиненко рассказал агентству, что спрос на цветы к 1 сентября падал три последних года.

В течение последних трех лет спрос на цветы в это время упал, в целом примерно на 7-10%. Это связано с пандемией и ситуацией в экономике. Что касается цен, к 1 сентября они повышаются незначительно: в этом году ожидается рост стоимости примерно на 15%, — пояснил эксперт.

По его словам, во втором и третьем квартале оптовые цены на цветы поднялись примерно на 20% из-за роста расходов на их доставку и роста стоимости удобрений и средств защиты.

Президент ассоциации российских флористов Валентина Сафронова добавила, что самыми популярными у россиян на 1 сентября являются составные букеты ярких оттенков и сезонные цветы — гладиолусы, хризантемы, георгины.

Ранее стало известно, что врач — аллерголог-иммунолог Наталья Игнатова заявила: некоторые цветы могут вызывать мгновенную аллергию у человека в любом возрасте. Поэтому в преддверии 1 сентября следует внимательно относиться к выбору букетов для учителей. По словам врача, аллергию вызывают не сами цветы, а иммунная система, реагирующая на белки пыльцы. Злую шутку могут сыграть лилии, каллы, хризантемы и маргаритки, добавила врач.