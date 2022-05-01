Названа степень опасности морских мин ВСУ для туристов в Крыму Учёный Сапожников рассказал про опасность морских мин ВСУ для туристов

Фото Serguei Fomine/Global Look Press

Старший научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников рассказал, что туристам, планирующим отдых в Крыму и Краснодарском крае, не стоит опасаться украинских мин в акватории Чёрного моря. Эксперт отметил, что течения унесут снаряды из Одесской области мимо Молдавии, Румынии, Болгарии и принесут в Турцию. Он добавил, что в Крым они могут попасть, только если мины проделают целый круг по черноморскому побережью, пишут «Известия».

Большую часть понесёт из Одесской области мимо Молдавии, Румынии, Болгарии и принесет в Турцию. Скорее всего, вынесет через Босфор, — поделился Сапожников.

Он при этом уточнил, что во время сильных штормов мину может уносить поперёк и даже против течения на незначительные расстояния — десятки километров. По его словам, этого будет недостаточно, чтобы оружие добралось до побережья Крыма.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее заявил, что власти на Украине пытаются переложить вину за создание минной опасности в Чёрном море на Россию. Он отметил, что Киев выдаёт устаревшие якорные мины украинских военно-морских сил, обнаруженные в проливе Босфор и у побережья Румынии, за российские. По словам генерала, Россия не применяла и не планирует применять морское минное оружие.