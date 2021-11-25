Названа станция метро, на которой москвичи получают самую высокую зарплату

Работающие возле станции метро «Парк культуры» москвичи получают самую высокую зарплату. В среднем с января по октябрь 2021 года она составила порядка 100 тысяч рублей, уверяют аналитики «Авито Работа». Хотя всего год назад в этом районе жители столицы зарабатывали в среднем 65,5 тысяч рублей, пишет «Москва 24».

На втором месте рейтинга находится станция «Боровицкая»: средняя зарплата сотрудников там составляет 79 тысяч рублей, а в прошлом году — 60 тысяч. На третьей строчке списке располагаются станции «Деловой центр» и «Полянка». Сотрудники, работающие в этих районах получают в среднем 70 тысяч рублей, что на 20 тысяч рублей больше чем за аналогичный отчётный период в прошлом году. Пятёрку самых «высокооплачиваемых» станций замкнула «Пушкинская»: местные работники получают 65 тысяч рублей, а годом ранее зарабатывали всего 50 тысяч.

Антирейтинг возглавил «Битцевский парк», в районе этой станции сотрудники получают в среднем почти 42 тысячи рублей, хотя в прошлом году зарабатывали 60 тысяч рублей. Тем не менее, по данным исследования, медианные зарплаты москвичей выросли за год с 55 тысяч рублей до 60 тысяч.

Ранее HeadHunter назвал основные причины увольнения россиян с работы. В последнее время чаще всего сотрудники увольняются по собственному желанию, будучи недовольными уровнем зарплаты и атмосферой в коллективе.