Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России SuperJob: вакансия стоматолога стала самой высокооплачиваемой в РФ в августе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самой высокооплачиваемой вакансией августа в России стала позиция стоматолога с зарплатой от 370 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса SuperJob. Также в топ-3 попала еще одна медицинская вакансия и предложение из отрасли IT.

Самая высокооплачиваемая вакансия августа — врач-стоматолог в Москве с зарплатой от 370 тысяч рублей в месяц. Успешный кандидат должен иметь опыт работы от шести лет, высшее образование, а также подтвержденные профессиональные сертификаты. Работодатель обещает условия работы на современном оборудовании, высокую зарплату по результатам работы и плотную загрузку с большим количеством пациентов, — говорится в исследовании компании.

На втором месте оказались вакансии стоматолога в Перми и IT-разработчика в Москве. На каждой позиции соискателю предлагают зарплату от 300 тысяч рублей в месяц. Замыкает тройку лидеров вакансия ведущего программиста-разработчика «1С».

В SuperJob отмечают, что предложения для специалистов IT-отрасли одни из наиболее высокооплачиваемых. Например, ведущему программисту-разработчику в Санкт-Петербурге предлагают от 200 до 250 тысяч рублей в месяц, главному разработчику в Москве обещают платить от 200 тысяч рублей. В регионах самым «дорогим» является предложение Middle PHP-программиста с ежемесячным доходом от 150 до 200 тысяч рублей.

Также отмечается большое количество вакансий из транспортно-логистической отрасли, поступивших в августе. Например, водителю категории Е в Волгограде предлагают зарплату от 170 тысяч рублей в месяц, в Воронеже от 160 тысяч рублей. При этом начальник отдела транспортной логистики в Екатеринбурге может рассчитывать на зарплату от 200 тысяч в месяц.

Ранее в пресс-службе платформы «Авито Работа» рассказали, что средняя заработная плата в Москве за год выросла на 11%. При этом наибольший годовой прирост в оплате труда за год — в 2,2 раза — произошел у таксистов.

В свою очередь психолог Маргарита Алексеева рассказала, что требуя у руководства новую должность или увеличения зарплаты, не стоит угрожать увольнением в случае отказа и говорить о своей усталости. По ее словам, с начальством лучше обсудить все, что повышает ценность сотрудника.