Названа самая востребованная в России профессия Карьерный консультант Валинуров: разработчик ПО является самой востребованной в России профессией

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Наиболее востребованной профессией в России является разработчик программного обеспечения, рассказал хедхантер, карьерный консультант Ильгиз Валинуров в разговоре с Lenta.ru. По его словам, наиболее актуальными для профессионального развития в 2023 году станут IT-сектор, а также сферы импортозамещения, инноваций и внедрения новых технологий.

Нужны программисты всех мастей, но больше всего, конечно, есть потребность в разработчиках. В других сегментах экономики совершенно точно в тренде будут должности, связанные с производством, импортозамещением, инновациями и внедрением новых технологий, — сказал Валинуров.

По словам хедхантера, сейчас наблюдается кадровый голод в IT-сфере, поскольку производство в ней становится более массовым, из-за чего сотрудников нужно больше с каждым днем. Валинуров отметил, что по разным оценкам, в ближайшее время этому направлению не будет хватать пяти миллионов специалистов.

Эксперт отметил, что самыми массовыми позициями на рынке труда будут грузчики, продавцы, разнорабочие, курьеры и другие специалисты в области торговли и строительства.

В числе наиболее высокооплачиваемых должностей Валинуров назвал позиции генерального менеджмента компаний. По его словам, это касается генеральных директоров, президентов и вице-президентов почти всех фирм. Если рассматривать не руководящие должности, то на достойную оплату труда могут рассчитывать те, кто устроятся в компании, связанные с банковским сектором и добычей полезных ископаемых, отметил хедхантер.

В конце декабря опрошенные NEWS.ru эксперты предположили, что надежды многих «выучиться на программиста и стать успешным» не оправдаются. Они полагают, что с большой долей вероятности в этом случае повторится история экономистов и юристов, которыми совсем недавно мечтали стать тысячи россиян.