Названа самая популярная золотая монета в России Золотая монета «Георгий Победоносец» оказалась самой популярной у россиян

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Золотая монета «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей стала самой популярной у россиян, заявили РИА Новости в пресс-службе банка ПСБ. Там отметили, что в целом в марте — апреле интерес клиентов к золотым инвестиционным монетам заметно вырос по сравнению с началом 2025 года на фоне роста цен на золото на мировых рынках.

В марте розничные клиенты банка приобрели около 10 тысяч золотых монет, что соответствует совокупному объему покупок за январь — февраль. Наиболее востребованной остается золотая монета «Георгий Победоносец», — подчеркнули в ПСБ.

Данная монета массой около восьми граммов имеет форму круга диаметром 22,6 миллиметра. На лицевой стороне расположено рельефное изображение государственного герба России, а на оборотной стороне — рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.

Ранее сообщалось, что в США выставят на аукцион редчайший золотой самородок, известный под названием «Золотая красавица». Журналисты выяснили, что слиток имеет вес 4,51 кг и длину примерно 19 см. Ставки уже достигли $410 тысяч (более 33 млн рублей).

До этого стало известно, что впервые за всю историю мировых торгов нью-йоркская биржа Comex зафиксировала стоимость тройской унции золота больше $3350 (271,8 тысячи рублей). Новый максимум составил $3354,65 (272,1 тысячи рублей). Примечательно, что спрос на этот драгоценный металл всегда связан с геополитической неопределенностью. Однако некоторые экономисты предостерегают от его покупки в подобные моменты.