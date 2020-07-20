Названа самая популярная в РФ собачья кличка

https://static.news.ru/photo/1553801a-c965-11ea-9034-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские владельцы собак в 2020 году чаще всего дают своим питомцам кличку Оскар. Также популярными являются клички Жасмин и Оливия.

Об этом рассказали в Российской кинологической федерации (РКФ), в родословной книге которой каждый год регистрируется почти 320 тыс. щенков, сообщает РИА Новости.

Бывает, что хозяин уже заранее знает, как он назовёт домашнего питомца, другие вдохновляются сериалами, книгами или фильмами, — отметил президент РКФ Владимир Голубев.

По его словам, в топ-10 кличек по популярности в России входят также Валенсия, Жаклин, Зевс, Есения, Елисей, Ева и Злата.

Голубев отметил, что ушли в прошлое клички времён Советского Союза — Тузик, Каштанка и другие. Сейчас владельцы называют животных Лексусами и Мерседесами, Гермионами и Челси.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Британии снесли надгробный камень на могиле собаки из-за расисткой клички животного. Могила собаки Nigger была расположена на кладбище домашних животных в парке Coombe Abbey Park английского города Ковентри. Памятник погибшей в 1902 году собаке долгие годы был местной достопримечательностью. Однако после массовых антирасистских протестов городской совет посчитал, что надгробный камень стал «неприемлем» для современного мира.