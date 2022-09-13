Названа самая популярная у российских туристов страна Европы АТОР: Греция летом стала самым популярным у россиян европейским направлением

Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Большинство российских путешественников, побывавших минувшим летом в Европе, направлялись в Грецию. Также популярностью пользовались Испания, Италия и Франция. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Там также отметили значительное снижение потока туристов, отправляющихся за границу.

Лидер — Греция: здесь более низкие цены, и, что более важно, лояльная визовая политика, — говорится в сообщении.

В АТОР отметили, что в сравнении с летом 2019 года поток туристов из России в Европу снизился как минимум на 90%. Тем, кто все же решил отправиться в этом направлении, приходилось лететь до места назначения с пересадками.

В большинстве случаев поездки были организованы через туроператоров. Их число сократилось меньше, чем число самостоятельных — на 75–80%. Причиной обращения к услугам туроператоров в АТОР назвали сложности с платежами. При этом туристы приобретали как полные пакеты, так и отдельные услуги. Практически все поездки выходили за рамки «бюджетных», львиную долю стоимости составляла авиаперевозка.

В результате наибольшим спросом пользовались гостиницы категорий четыре и пять звезд с системой «все включено».

Ранее президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков заявил, что Калининград способен стать альтернативой европейским городам и составить им конкуренцию. По его словам, иностранные курорты сильно подорожали, поэтому есть смысл остановиться на путешествиях внутри страны. Эксперт признал, что пока не везде есть максимально комфортный сервис, но он активно развивается.

В свою очередь председатель Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко рассказал, что несмотря на отмену упрощенного визового режима с Россией, в Европе останется пул государств, которые продолжат выдавать россиянам въездные документы, например Греция и Кипр. Он также добавил, что для россиян откроют прямые рейсы многие страны Азии, а с конца октября можно будет полететь в Венесуэлу и на Кубу.